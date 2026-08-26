Встреча с делегацией из Киргизии прошла в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошла рабочая встреча с делегацией из Киргизии. Участники обсудили итоги развития муниципалитета за последние 2,5 года и перспективы сотрудничества.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Роман Терюшков и глава Ленинского округа Станислав Каторов.

«Мы рады принимать делегацию из Кыргызстана. За последние годы Ленинский округ стал точкой притяжения для бизнеса и комфортной жизни. Мы строим школы, детские сады, поликлиники, благоустраиваем парки и общественные пространства. Наша задача — создавать условия для развития экономики и международного партнерства. Мы открыты к диалогу и готовы к новым совместным проектам», — отметил Станислав Каторов.

Сегодня в округе зарегистрировано 21 687 хозяйствующих субъектов, из которых 557 крупных предприятий. В этом году общеэкономический оборот достиг 864,76 миллиарда рублей, объем отгруженных товаров составил 175 миллиардов рублей, объем инвестиций — 79,1 миллиарда рублей.

В сфере здравоохранения открыты две новые поликлиники, женская консультация и стоматологическое отделение. За 2,5 года в округе открыли 10 новых школ на 11 862 места и детские сады на 3 465 мест, сократив очередь дошкольников от 3 до 7 лет.

Представители Киргизии презентовали свой проект и предложили направления для дальнейшего сотрудничества. Предприниматели задали вопросы, один из которых касался поддержки Торгово-промышленной палаты Ленинского округа.