Встреча с делегацией из ДНР прошла в Серпухове

Мероприятие провели 2 сентября. Стороны обсудили сотрудничество в сфере науки, образования и инноваций, а также подписали ряд соглашений.

В состав делегации из Донецкой Народной Республики вошли народные депутаты, руководители и профессора вузов, а также представители научных институтов. В мероприятии приняли участие глава округа Алексей Шимко, президент Института инженерной физики Алексей Царьков, депутаты Олег Андрух и Алексей Батогов.

Гости посетили технопарк «ТехноИнноватика» — площадку, объединяющую разработку, трансфер технологий и серийное производство. Делегации представили автономные устройства пожаротушения «Огнеборец» — разработку компании «Фортис», уже вышедшую на международный рынок, а также препарат «Тамерон» — иммуномодулятор широкого спектра действия.

По итогам встречи подписали ряд соглашений между администрацией округа, Институтом инженерной физики, организацией «АЛУРОН», «Научно-исследовательским центром стратегического партнерства государства и бизнеса», Донецким государственным медицинским университетом и Донецким национальным техническим университетом.

Документы создают основу для взаимодействия научных и бизнес-сообществ Серпухова и Донецка и предусматривают формирование совместной программы на перспективу от трех до 10 лет.

Алексей Шимко отметил, что важно выстроить системную коммуникацию между муниципалитетом, наукой и бизнесом. Совместная работа позволит объединить научные разработки с практическим опытом и организовать подготовку специалистов для внедрения современных систем управления.