Встречу с представителями СНТ и ДНТ провели в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе состоялось собрание с представителями садоводческих некоммерческих товариществ. Участие приняли заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, представители администрации, руководитель Химкинского филиала ГБУ «БТИ Московской области», председатель местного отделения «Союза садоводов России» Николай Сурков, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций и муниципальных служб.

До начала встречи дачники смогли задать вопросы по газификации, электроснабжению, земельным и налоговым вопросам, а также по взаимодействию с МЧС. Заместитель министра имущественных отношений Юрий Лавряков подчеркнул важность вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, права на которые не оформлены должным образом.

«Мы продолжаем системную работу с садоводами и дачниками, чтобы каждый понимал, как защитить свои права и воспользоваться льготами», — отметил Юрий Лавряков.

Также обсуждались вопросы оспаривания кадастровой стоимости, изменений в законодательстве и паспортизации СНТ. С 1 марта 2025 года пользоваться незарегистрированными постройками будет запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5% кадастровой стоимости (минимум 5000 рублей), для юридических лиц — от 2% (не менее 100 000 рублей).

Юрий Лавряков обратил внимание на ситуацию с участками и домами, полученными до 1998 года. Права на такие объекты признаются действительными, но сейчас проводится сверка всех данных. Если сведения об участке не найдутся в реестре, его могут исключить из учета. Чтобы этого избежать, рекомендуется подать заявление на регистрацию через МФЦ или портал «Госуслуги».

В 2026 году планируется проверить 4 768 участков на предмет самозахвата. Уже сейчас составлено 126 актов о нарушениях. Если до 1 декабря 2026 года зарегистрировать все постройки на участке или привести в порядок его границы, кадастровую стоимость не повысят, налог останется прежним, а все ранее выписанные акты будут аннулированы. Однако после этой даты за незарегистрированные объекты и самозахват земли придется платить повышенные налоги.