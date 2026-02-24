Встреча с Александром Дугиным о патриотизме прошла в Одинцове

Главной темой встречи стал патриотизм. Дугин объяснил, что люди часто путаются в этом понятии.

«У всех есть патриотические чувства и эмоции, но не хватает четкого понимания, что это такое на самом деле. К патриотизму нужно относиться не просто как к эмоции, а как к осознанному выбору и духовной ценности», — отметил философ.

Дугин много говорил о важности семьи и традиций. В завершение встречи он ответил на вопросы из зала. Философ подчеркнул, что патриотизм — это не красивые лозунги. Это ежедневная работа, уважение к своей истории и готовность отвечать за будущее страны.