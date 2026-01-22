Встреча с активистами «Движения первых» прошла в гимназии в Одинцове

Участниками встречи стали ученики гимназии, а также активисты движения и «Молодой гвардии» Одинцовского городского округа. Мероприятие организовали в рамках совместной реализации целей развития информационной безопасности на территории Московской области.

Ребятам рассказали об основах программирования, правилах безопасного поведения в цифровой среде, а также о том, почему сегодня важно быть ответственным пользователем интернета. Участники активно задавали вопросы, делились своим мнением и интересом к информационной сфере. Важно отметить, что такие встречи помогают школьникам лучше ориентироваться в современном цифровом мире и делать осознанный выбор в будущем.

Кроме того, ребята узнали, что технологии в производственной сфере помогают автоматизировать не только отдельные линии, но и целые цеха. С их помощью создаются новые материалы и модификации, выполняется мониторинг экологической и физической безопасности, ведется прогнозирование отказов спецтехники и оборудования, предотвращается травматизация и исключается брак, осуществляется оптимизация ресурсов и рабочего времени.