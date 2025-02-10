Встреча с академиком Юрием Оганесяном ко Дню российской науки прошла в Дубне

В наукограде Дубна прошло выездное заседание Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете Президента России по науке и образованию. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня российской науки.

Глава города Максим Тихомиров отметил, что молодые ученые из разных регионов страны провели несколько дней, обмениваясь опытом и знакомясь с научными объектами Дубны.

В рамках программы участники встретились с академиком Юрием Оганесяном, научным руководителем Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований.

«Будьте свободны в выборе целей, не поддавайтесь давлению обстоятельств. Смело преодолевайте трудности, сохраняя уверенность в своих силах», — отметил Оганесян.

Кроме того, члены Совета посетили ключевые установки Объединенного института ядерных исследований — Фабрику сверхтяжелых элементов и ускорительный комплекс NICA.