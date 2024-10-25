Встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями прошла в Видном

В историко-культурном центре города Видное состоялась ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями Ленинского городского округа. Такие мероприятия проводятся с декабря 2021 года совместно с представителями администрации и направлены на решение актуальных вопросов граждан округа.

Заместитель главного врача по детству Видновской клинической больницы Валентина Барило отметила, что такие встречи проходят на постоянной основе, чтобы ознакомить жителей округа с работой медицинских учреждений, рассказать о возможностях и постараться решить все вопросы, которые у них возникают.

Она также подчеркнула, что встречи в основном посещают активные пожилые жители, известные как долголеты. Вопросы молодого поколения — детей и подростков — решаются на приёмах, которые организуются в детской поликлинике Ленинского городского округа по определенным дням.

«Я стараюсь не пропускать такие встречи, потому что ветеранов в нашем округе много. Какие-то вопросы у нас получается решить в процессе работы, какие-то — на таких встречах. Также очень нам помогают мобильные бригады», — сообщил первый заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского городского округа Николай Бочков.

В ходе встречи было принято решение проводить опросы населения на постоянной основе для выявления мнения жителей о доступности медицинских услуг по программе обязательного медицинского страхования. Также планируется анализировать причины неудовлетворенности жителей в сфере здравоохранения для улучшения работы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области.

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