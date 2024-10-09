Встреча руководителей учреждений культуры Подмосковья прошла в Дмитрове

Директора культурно-досуговых учреждений севера Московской области встретились в Дмитрове. Мероприятие состоялось впервые и прошло на базе Дома культуры «Созвездие».

Руководители из Мытищ, Дубны, Сергиева Посада, Щелкова, Лобни и других муниципалитетов поделились с коллегами интересным опытом. Гости поучаствовали в мастер-классах по изготовлению линогравюры, магнита с ручной росписью и мозаики.

Участников встречи познакомили с фирменным стилем Дома культуры. Мерч «Созвездия» и дизайн-оформление мероприятий произвели на гостей большое впечатление. Сотрудники информационного отдела ЦДК поделились опытом использования различных компьютерных программ и социальных сетей для рекламы деятельности учреждения.

Директор ЦДК «Созвездие» Наталья Мутовкина организовала для коллег экскурсию по зданию и познакомила с работой учреждения и его филиалов. А представитель Министерства культуры Подмосковья Юлия Зуева обрисовала круг задач клуба директоров культурно-досуговых учреждений региона.

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