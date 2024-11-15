Встреча руководителей торговой палаты и колледжа прошла в Дмитрове

Представители промышленности встретились с директором Дмитровского техникума. Они обсудили условия взаимодействия по обучению и трудоустройству студентов.

Поучаствовали в мероприятии президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александра Терентьева, руководители и специалисты городских промышленных предприятий, а также директор Дмитровского техникума Ирина Александровская.

На встрече обсудили заключение договоров между учебными заведениями и предприятиями. Это позволит обучать студентов на базе компаний и создать условия для прохождения практики, а затем и трудоустройства студентов.

Для гостей провели экскурсию по техникуму. Им показали отремонтированные помещения и дали продегустировать угощения, которые приготовили студенты.

«Взаимодействие с учебными заведениями — один из способов решения проблемы кадров для предприятий Дмитровского округа. В главном корпусе техникума у нас обучаются 972 студента по 12 направлениям, и именно здесь у нас открыт кластер федеральной образовательной программы „Профессионалитет“. Это позволяет готовить будущих специалистов по ряду направлений на принципиально новом уровне», — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитров Иван Курданин.

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