Встреча представителей Мособлгаза с жителями Раменского округа

В четверг, 2 апреля, в Малом зале Дворца культуры «Сатурн» по адресу: город Раменское, улица Михалевича, дом 2 (второй этаж) — состоится встреча представителей АО «Мособлгаз» и филиала «Юго-Восток» с жителями Раменского муниципального округа. Начало мероприятия запланировано на 16:00, сбор и регистрация участников — с 15:00 до 15:50.
На встрече обсудят вопросы социальной газификации, газификации населенных пунктов, подготовки домов к подключению газа, льготной догазификации, технического обслуживания в многоквартирных и частных домах. Жители могут отправлять свои вопросы на электронную почту vopros@mosoblgaz.ru. Ответы на них озвучат в ходе мероприятия.
