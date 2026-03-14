Встреча представителей «Мособлгаз» с жителями Боково: обсуждение социальной газификации

12 марта в деревне Боково Богородского округа прошла встреча представителей АО «Мособлгаз» с местными жителями. Главной темой обсуждения стала реализация программы социальной газификации.

Заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» Олег Тараненко обозначил сроки по проблемным объектам и взял под личный контроль ввод в эксплуатацию новых построенных газовых сетей. Участники встречи получили ответы на важные вопросы: от порядка подачи заявок на социальную газификацию до конкретных сроков догазификации.

Текущие показатели газификации деревни Боково: * 173 ввода построено до границ участков; * 162 ввода — внутри границ участков; * заключено 191 договор на догазификацию; * выполнено 98 подключений по президентскому проекту; * за 2021–2026 годы проложено 9 километров новых распределительных газопроводов.

В планах — строительство дополнительных 3,76 километра распределительных сетей на территории Боково.

Жители других городских округов могут инициировать проведение аналогичной встречи. Для этого необходимо направить запрос на электронную почту: vopros@mosoblgaz.ru.