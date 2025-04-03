Встреча представителей библиотечного сообщества Подмосковья прошла в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Делегация библиотек Подмосковья посетила Центральную модельную библиотеку в Чехове, которую модернизировали по региональной программе в 2024 году. Встреча прошла в рамках проекта «Профессиональное знакомство», на мероприятии собрались коллеги из 12 муниципалитетов.

Участниками мероприятия стали более 30 специалистов из Серпухова, Подольска, Воскресенска, Раменского, Истры, Жуковского, Домодедова, Орехово-Зуева, Шаховской, Королева, Видного и Дубны.

Как отметила руководитель библиотечной сети Чехова Елена Лиховидова, в основу дизайна учреждения легли локальные культурные коды: имени Антона Чехова и истории Чеховского полиграфического комбината. Для гостей провели экскурсию по отремонтированным залам, собравшиеся оценили новое интерактивное оборудование и комнаты виртуальной реальности. Помимо этого, участникам встречи рассказали о пилотном проекте для Московской области — открытии первичного отделения «Движения Первых» на базе обновленной модельной библиотеки города.

В завершении мероприятия гостям представили библиотечный гастрономический проект «От Чеховского Палыча» с блюдами по произведениям классика.