Встреча представителей администрации с активными жителями прошла в Истре

Традиционная встреча сотрудников администрации с активными жителями прошла в Истре. Обсудили вопросы из сферы ЖКХ, содержания территорий и благоустройства.

На встрече жители могли задать любые вопросы, но как показывает практика, в большей степени всех волнует коммунальные службы, в зимнее время вывоз снега, а также работа общественного транспорта. Присутствовали: заместители главы, начальники территориальных отделов и депутаты Совета депутатов муниципального округа Истра.

Также представители власти лично проверили то, как содержатся территории на социально значимых объектах, вблизи жилых зон и на остановках общественного транспорта.

В ходе встречи обсудили соблюдение пожарной безопасности, и обговорили возможность установки новых дорожных знаков и ремонт дорожной неровности. Ни один вопрос ни остался без ответа, а те, которые требовали более детальной проработки, власти занесли в протокол, чтобы более детально их изучить.