Встреча предпринимателей со школьниками прошла в Балашихе

В школе № 11 города Балашиха прошла встреча учеников старших классов с директором по продажам и маркетингу ООО «Аэроспейс Кэпитал» Валерией Барашковой и генеральным директором ООО «А4» Антоном Чернецовым. Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», направленного на поддержку профессионального самоопределения молодежи.

Валерия Барашкова поделилась с ребятами своим опытом работы и рассказала о ключевых аспектах профессионального развития в космической индустрии России — одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей. Особое внимание она уделила важности постоянного обучения, совершенствования знаний и навыков, а также раскрыла эффективные методики запоминания информации, которые помогают ей в работе и образовательном процессе.

Генеральный директор ООО «А4» Антон Чернецов рассказал о своем профессиональном пути — от учебы в Московском государственном техническом университете имени Баумана до работы в АО «Криогенмаш» и дальнейшего карьерного роста. Он отметил, что совмещение учебы и работы возможно при правильном распределении приоритетов и планировании времени. Кроме того, Антон посоветовал школьникам сформировать личную систему ценностей, которая станет фундаментом для достижения успеха во взрослой жизни.

В ходе встречи у старшеклассников была возможность задать вопросы и получить развернутые ответы от опытных руководителей.