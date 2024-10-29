Встреча предпринимателей с бизнес-омбудсменом прошла в Подмосковье

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Фото: Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Прокурор Московской области Сергей Забатурин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнев провели выездную встречу с представителями бизнеса в Домодедове. В мероприятии также поучаствовали и другие специалисты различных ведомств.

Предприниматели задали множество вопросов о существующих ограничениях при проверках со стороны контролирующих органов, о плановых проверках на 2025 год, а также об обязательной маркировке товаров в системе «Честный знак».

Представителям бизнес-сообщества Подмосковья также разъяснили основные положения российского законодательства о порядке защиты их прав.

По словам бизнес омбудсмена Владимира Головнева, важно не только поддерживать предпринимателей, но и учитывать их мнение при формировании законодательных инициатив.

«Диалог между властью и предпринимателями должен быть постоянным и конструктивным, чтобы вместе решать существующие проблемы и находить оптимальные решения», — отметил бизнес-омбудсмен.