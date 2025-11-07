Встреча предпринимателей прошла на заводе в Орехово-Зуевском округе

Руководители предприятий Восточного Подмосковья посетили 6 ноября Ликинский автобусный завод. Они познакомились с организацией производственного процесса.

На встрече предприниматели обсудили ряд важных вопросов, которые касались промышленной кооперации, реализации социальных программ и мер финансовой поддержки от Фонда развития промышленности Московской области.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил, что такие мероприятия дают предпринимателям возможность общаться, обмениваться опытом, искать точки роста и реализовывать совместные проекты.

«Сейчас формула „каждый сам за себя“ уже не работает — двигаться вперед можно только вместе. Когда есть желание меняться и развиваться, даже сложные времена становятся временем возможностей», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее в Орехово-Зуевском округе состоялось заседание инициативной группы Совета директоров предприятий, посвященное эффективному взаимодействию бизнеса и образования в процессе подготовке кадров.