Встреча предпринимателей прошла на территории Покровского храма Богородского округа

Прошел особенный бранч для бизнесменов и предпринимателей Подмосковья в селе Воскресенское Богородского округа на территории Покровского храма. Организаторами мероприятия выступили Союз «Ногинская торгово-промышленная палата» совместно с сообществом «Бизнес-Среда».

В данное сообщество входят активные предприниматели из Ногинска, Черноголовки, Электростали и близлежащих городов Подмосковья.

По словам участников встречи, получилось камерно, душевно, с тем самым ощущением, когда хочется быть «здесь и сейчас».

Началось все с экскурсионной программы. Гости ознакомились с архитектурой храма, история которого уходит в XVII век. Узнали о деревянной церкви, построенной по указу Петра первого, ее судьбе и о том, как храм обретал новую жизнь.

После чего участников ждала торжественная трапеза. За обеденным столом состоялся откровенный разговор с отцом Иоанном. Предприниматели поговорили о пути от руководителя к духовному наставничеству. Помимо этого, участники обсудили, как грамотно принимать решения, рассмотрели важность добрых дел, благотворительной деятельности и меценатства. Также участники встречи обратили внимание на то, почему честность и доверие важны в бизнесе не меньше, чем стратегия.

Получился живой, теплый диалог, где каждый смог задать личный вопрос и получить искренний ответ.