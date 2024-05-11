Встреча предпринимателей «Бизнес.ReStart» прошла в Химках | 360°

Подмосковье 11 мая 2024, 14:33 Встреча предпринимателей «Бизнес.ReStart» прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках состоялась деловая встреча предпринимателей «Бизнес.ReStart 2024». В рамках мероприятия участники смогли узнать о доступных мерах поддержки для развития бизнеса в округе.

Это мероприятие стало вторым в серии встреч, организованных под лозунгом «Реализуй МЕчту».

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Руководитель «Малый бизнес Химки», Али Магарамов, рассказал о доступных инструментах поддержки предпринимательства, а также о возможностях и практиках обмена опытом.

Начальник управления по развитию территорий и инвестициям администрации городского округа Химки, Ирина Жданкина, обсудила с участниками встречи способы взаимодействия между предпринимателями и органами власти, а Нина Подрайская, тренер по речи и публичным выступлениям, поделилась советами о том, как успешно представлять себя и свой бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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