Встреча поэтов из Москвы и Подмосковья прошла в библиотеке в Лобне

В выставочном зале Центральной библиотеки встретились поэты Лобни, Москвы и городов Подмосковья. Они провели «Петровские чтения» в честь Юрия Петрова, который организовал литературное объединение «Ладога».

Литературное объединение «Ладога» работает в Лобне с 1996 года. До 2011 года им руководил почетный гражданин, блокадник, офицер, член Союза писателей России, лауреат многочисленных литературных премий Юрий Петров. За это время коллектив издал восемь сборников «Чайки над Лобней». После того, как Юрий Васильевич ушел из жизни, встречи преобразовались в «Петровские чтения».

На встрече поэты читали стихи Юрия Петрова, исполняли авторские песни. Организаторы отметили, что беседа получилась душевной. «Петровский чтения» в память о лобненском поэте решили проводить ежегодно в январе.