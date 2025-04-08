Встреча по вопросу создания в усадьбе Сенницы музея пройдет в Коломне 12 апреля

Жителей Коломны и Озер приглашают обсудить развитие нового культурного центра — музея «Библиотека Келлера», который создадут в усадьбе Сенницы. Встреча пройдет 12 апреля в 10:00 в ресторане «Зеленый Дятел».

Проект объединит людей разных поколений и расскажет историю Коломны через старинные издания. Музей появится по инициативе местных жителей, которые стремятся увековечить наследие графского рода Келлеров, а финансовую поддержку окажет Фонд президентских грантов.

По словам руководителя проекта Елены Дмитриевой, во время восстановления объекта и парка специалисты обнаружили, что это еще и просто красивое историческое и культурное место.

«Тут достаточно важную роль сыграл образовательный проект семьи графа Келлера. В подтверждение этого мы нашли данные о том, что библиотека в селе Сенницы существовала по инициативе семьи Келлер», — добавила Елена Дмитриева.

Библиотека располагалась в главном усадебном доме. Само здание не сохранилось. После революции 1917 года книги попали в Художественный музей и в библиотеки Зарайска. Новый культурный центр возведут на месте прежнего здания сельской библиотеки, которое уничтожил пожар.