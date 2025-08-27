Встреча по вопросу снижения числа аварий с участием питбайкеров прошла в Дмитрове

Тематический круглый стол на тему безопасности на дорогах организовали в Дмитрове. Ключевым вопросом стало снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Участниками встречи стали временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, депутаты Государственной и Московской областной думы, а также начальник Госавтоинспекции по Дмитровскому округу.

Обсудили возможность запрета продажи бензина лицам до 16 лет, работу с молодежью по разъяснению правил безопасности, а также создание инфраструктуры для занятий мотоспортом. В качестве такой базы планируют рассмотреть центр технических видов спорта на Красной Горке.

Кроме того, в Дмитрове провели встречу с байкерами мотоклуба «Ночные волки». На ней представители администрации муниципалитета отметили, что решение проблемы требует комплексного подхода: в том числе изменений в законе и грамотной профилактической работы.