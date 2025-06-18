Встреча по вопросу экологического состояния реки Мещерихи прошла в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела рабочую встречу с заместителем министра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым и главой Дмитрова Иваном Курданиным. Собравшиеся обсудили состояние реки Мещерихи, которое беспокоит жителей обоих муниципалитетов.
На очистных сооружениях «Габовского коммунального хозяйства» установили современный блок механической очистки, усреднитель сточных вод и систему аэрации. Комплекс запустили в апреле 2025 года. Замеры показывают, что качество стока соответствует нормам. Сейчас на комплексе проводят очистку иловых карт. Работы проводят только при благоприятной погоде.
«Вместе с Минэкологии Московской области и главой Дмитровского муниципального округа будем держать ситуацию на контроле. „Габовское коммунальное хозяйство“ представит график проведения работ, будем проверять его исполнение», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.
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