Встреча по вопросу экологического состояния реки Мещерихи прошла в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела рабочую встречу с заместителем министра экологии и природопользования Московской области Вадимом Воронцовым и главой Дмитрова Иваном Курданиным. Собравшиеся обсудили состояние реки Мещерихи, которое беспокоит жителей обоих муниципалитетов.

На очистных сооружениях «Габовского коммунального хозяйства» установили современный блок механической очистки, усреднитель сточных вод и систему аэрации. Комплекс запустили в апреле 2025 года. Замеры показывают, что качество стока соответствует нормам. Сейчас на комплексе проводят очистку иловых карт. Работы проводят только при благоприятной погоде.

«Вместе с Минэкологии Московской области и главой Дмитровского муниципального округа будем держать ситуацию на контроле. „Габовское коммунальное хозяйство“ представит график проведения работ, будем проверять его исполнение», — рассказала в своем телеграм-канале Анна Кротова.