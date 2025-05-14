Встреча по вопросу благоустройства набережной реки Теребенки прошла в Чехове

Чехов в четвертый раз принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Уже завершили модернизацию центральной части набережной реки Теребенки и приступили к обустройству прибрежной зоны вдоль домов на Береговой улице.

Жители одобрили проект освещения локации, особенно отметив гирлянды. Количество качелей горожане предложили увеличить. На встрече по обсуждению проекта рассмотрели еще несколько идей для благоустройства. Так, жители просят установить доступный туалет, обустроить зоны для катания на тюбингах, добавить подсветку деревьев со стороны лодочной станции, расположить беседки для барбекю и организовать постоянный пост охраны на территории.

Помимо этого, горожане предложили обустроить площадку для проведения танцевальных мастер-классов и велосипедную дорожку. Подняли вопрос и об очистке реки. На основании предложений специалисты доработают проект, изучив актуальность и технические возможности.

Отметим, что благоустройство набережной реки Теребенки в Чехове реализуют в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».