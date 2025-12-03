Встреча по вопросам ЖКХ прошла в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с представителями управляющих компаний. Присутствующие обсудили проведение общих собраний собственников жилья в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, отработку заявок в Единой диспетчерской службе и проблемы размещения интернет-кабелей в подъездах многоквартирных домов.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет жильцам через онлайн-голосования и отчеты напрямую влиять на управление своими домами. Участники встречи обсудили план-график по проведению собраний собственников жилья в ГИС ЖКХ.

Помимо этого, на мероприятии подняли тему отработки заявок в Единой диспетчерской службе и устранения дефектов, зафиксированных в Серпуховской карте проблем и дефектов. Вместе с представителями управляющих компаний обсудили проблемные моменты. Отметим, что все заявки, которые поступают от жителей Серпухова, примут в работу, по каждой из них дадут обратную связь.

Также собравшиеся обсудили проблему размещения телекоммуникационного оборудования в общем имуществе многоквартирных домов. Свисающие интернет-провода и коробы провайдеров в подъездах мешают жителям. На мероприятии обещали устранить проблему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.