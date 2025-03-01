Встреча по вопросам ЖКХ прошла в администрации Чехова

Жители Чехова поучаствовали в мероприятии с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Они смогли задать вопросы на тему качества отопления, работы управляющих компаний, уборки дворов и подъездов.

Решение части вопросов удалось найти оперативно. Ряд обращений профильные специалисты взяли в работу.

«Мы с 1 июля начинаем подготавливать многоквартирные дома, котельные, ВЗУ, КНС к зиме. То есть мы все лето, начиная июлем и заканчивая сентябрем, готовим город к следующему отопительному сезону», — отметила начальник управления ЖКХ Елена Макаренко.

Такие встречи будут проводить для жителей регулярно. Анонсировать их планируют на страницах в соцсетях и сайте администрации Чехова.

«На встрече с жителями обсуждали тему отопительного периода — 2025-2026, также затронули вопросы отопительного периода — 2024-2025, получили обратную связь, дали разъяснения, многие вопросы взяли в работу», — добавил заместитель главы муниципального округа Чехов Виталий Шишкин.