Встреча по вопросам ЖКХ и благоустройства прошла в Реутове

В администрации городского округа Реутов прошло очередное совещание «Час ЖКХ» с участием руководителей структурных подразделений и управляющих компаний. Собравшиеся обсудили темы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения общих собраний собственников жилья и взаимодействия с жителями.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Книга выступил перед участниками встречи с докладом о выполнении показателя по переводу получения единого платежного документа через региональный портал «Госуслуги».

Отдельное внимание уделили теме проведения общих собраний собственников жилья в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Всего в Реутове за текущий год необходимо провести собрания в 253 многоквартирных домах. На 16 июня голосования с кворумом и положительным решением прошли в 94 домах. Управляющим компаниям «ЦентрСтрой» и «РеутКомфорт» поручили рассказать о том, как идут работы в этом направлении.

Также обсудили тему исполнения гарантийных обязательств АО «Мособлгаз» после окончания работ. Единичный случай простоя лифта более суток зафиксировали в подъезде № 3 дома № 6 по улице Реутовских ополченцев — инцидент взяли на контроль. Помимо этого, на встрече подняли вопрос об организации работ по покосу травы и подписание договоров между управляющими компаниями и торговыми точками.

Отметим, что такие совещания в формате «Час ЖКХ» проходят в Реутове каждую неделю. Это помогает оперативно и эффективно реагировать на обращения жителей и контролировать исполнение поручений.