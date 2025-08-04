Встреча по вопросам участия женщин в политике прошла в Балашихе

Мероприятие посвятили актуальной теме — малочисленности женщин в совете депутатов. В круглом столе приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Балашихе Ульяна Кондрякова и руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Дискуссия была посвящена поиску путей увеличения представительства женщин в органах местного самоуправления и их участия в политической жизни города.

«Проект „Женское движение Единой России“ — это платформа для обмена мнениями, это возможность для женщин проявить себя, внести свой вклад в развитие нашего города, участвуя в принятии важных решений. Нам необходимо активное женское участие, чтобы обеспечить сбалансированное развитие и учитывать интересы всех жителей Балашихи», — отметила Ульяна Кондрякова.

В рамках встречи была также намечена стратегия привлечения новых активных участниц в «Женское движение ЕР». Для этого было предложено искать общие интересы, способствующие организации неформальных встреч, где женщины смогут делиться идеями и объединяться для достижения общих целей.