Встреча по вопросам уборки снега и содержания дворов прошла в Балашихе

Депутат, член фракции «Единой России» Николай Говричев встретился с жителями Балашихи. На мероприятии обсудили качество уборки снега и содержания придомовых территорий в округе.

На мероприятии также присутствовали представители Муниципального унитарного предприятия «Балашихинские коммунальные системы».

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Николай Говричев напомнил собравшимся о том, как важно оперативно реагировать на обращения жителей, обеспечивать для них комфортные условия проживания.

«Сегодня мы обсудили со специалистами Муниципального унитарного предприятия „Балашихинские коммунальные системы“ вопросы уборки снега и содержания территорий. Важно, чтобы управляющая компания оперативно реагировала на обращения жителей и принимала конкретные меры», ‐ подчеркнул он.

Благодаря проекту «Единой России» граждане округа повышают свою грамотность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.