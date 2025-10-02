Встреча по вопросам социальной поддержки населения прошла в Можайске

В Можайском муниципальном округе провели круглый стол, посвященный вопросам социальной поддержки населения. Мероприятие прошло в рамках недели приемов граждан партии «Единая Россия».

На встрече присутствовали глава Можайска Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев и председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева.

В числе тем собравшиеся обсудили состояние дворовых территорий в муниципалитете, обновление тротуаров и освещения. Помимо этого, затронули вопросы качества предоставляемых услуг, подготовки к отопительному сезону и тарифов единого платежного документа.

Все предложения и замечания взяли на контроль.

Денис Мордвинцев поблагодарил участников круглого стола за конструктивный диалог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.