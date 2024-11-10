Встреча по вопросам состояния медицинской помощи прошла во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с главным врачом Щелковской больницы Николаем Красиковым. Они побеседовали о текущем состоянии медицинской помощи, предоставляемой жителям муниципалитета.

Первичную медпомощь в городском округе Фрязино оказывают в детском и взрослом поликлинических подразделениях Щелковской больницы. Учреждения принимают до 1350 пациентов в день. В рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наша поликлиника» в городской поликлинике завершили ремонт входной группы и сделали удобную навигацию для горожан.

В межрайонном эндокринологическом центре на базе городской поликлиники имени Матвея Гольца открыли спецкабинет «Диабетическая стопа». Там таже работает подразделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Лечебную помощь в центре оказывают по 23 различным профилям, в том числе по онконаправлению.

В медучреждение привлекают новые высококвалифицированные кадры, закупают современное оборудование. В качестве социальной поддержки шести медикам компенсируют аренду жилья.

Больница получила два стерилизатора: врачебные инструменты сразу проходят процедуру обеззараживания. Также в медучреждение поступил новый аппарат ультразвукового исследования и гистероскопическая стойка.

«Важное нововведение — это еженедельные тематические дни открытых дверей, которые проводит команда обособленного подразделения. На этих мероприятиях каждый житель Фрязина имеет возможность бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье и получить профессиональные консультации», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

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