Встреча по вопросам ремонта кровли дома прошла в подмосковном Колюбакине

Встреча с жителями дома № 16а по улице Попова состоялась в поселке Колюбакино, входящем в городской округ Рузский. Сейчас там ведется капитальный ремонт крыши.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов, глава городского округа Николай Пархоменко, а также представители строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и подрядных организаций.

В результате многочисленных жалоб на работу подрядчика ООО «Свайтек М» было принято решение о замене строительной компании. Все объекты в городском округе Рузский переданы другим исполнителям. С сегодняшнего дня новые подрядные организации приступают к работе на них.

Руководство Фонда капитального ремонта Московской области поставило задачу завершить кровельные работы до конца текущей недели. Повторная встреча с жителями запланирована на 11 ноября 2024 года.

После завершения всех строительно-монтажных работ Управление судебно-претензионной работы Фонда совместно с управляющими организациями многоквартирных домов организует взаимодействие с жителями для подачи документов в страховую компанию с целью компенсации причиненного ущерба.

Инициировали встречу обращения граждан, которые выражали недовольство отсутствием работ и затоплениями, допущенными подрядной организацией ООО «Свайтек М».