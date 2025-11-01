Встреча по вопросам развития туризма прошла в Дмитрове

Представители туристической индустрии из Москвы и Московской области, а также тревел-блогеры посетили Музей-заповедник «Дмитровский кремль». Собравшиеся обсудили перспективы развития отрасли в муниципалитете.

Гостям кратко продемонстрировали туристический потенциал Дмитрова. Им показали главные достопримечательности города: Борисоглебский мужской монастырь, Успенский собор, Историческую и Советскую площади, а также мемориал «Вечный огонь».

Помимо этого, представителям туристического сообщества представили возможности Музея-заповедника «Дмитровский кремль»: экскурсии, интерактивные программы для разных категорий посетителей и готовые туристические маршруты. Это позволяет предложить интересные варианты для вновь прибывших в город, а также для тех, кто хочет глубже изучить его историю и культурную жизнь.

«Развитие туризма — одно из ключевых направлений для нашего округа. Мы обладаем уникальным историко-культурным наследием, и важно сделать его максимально доступным и привлекательным для гостей», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.