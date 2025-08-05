Встреча по вопросам расселения аварийных домов прошла в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел встречу с нанимателями квартир в ветхих домах. Все они участвуют в госпрограмме Московской области по переселению из аварийного жилищного фонда.

Собравшимся рассказали о порядке предоставления субсидии, или жилищного сертификата. Для этого необходимо до 1 сентября 2025 года подать заявление в администрацию Лосино-Петровского, до 1 октября заключить с ней соглашение о получении субсидии и до 1 ноября текущего года приобрести жилье.

Чтобы наниматель получил сертификат, его дом должны признать аварийным и включить в государственную программу. Помимо этого, житель должен заключить с администрацией договор социального найма. Еще одним условием является тот факт, что ранее гражданин не пользовался правом получения субсидии или сертификата по действующей госпрограмме. Также не должно быть заключенного муниципального контракта на расселение аварийного жилого помещения, занимаемого гражданином на основании договора социального найма.

Также для тех, кто желает получить сертификат, есть следующие нюансы: размер компенсации рассчитывают исходя из стоимости 174,8 тысяч рублей за один квадратный метр и минимальную выплату производят за 28 квадратных метров, даже если занимаемое помещение по площади меньше. Помимо этого, житель может купить готовую квартиру у застройщика или в строящемся доме на территории всей Московской области со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Напомним, что уточнить информацию о получении сертификатов можно в администрации Лосино-Петровского по телефону 8 (496) 567-41-92 или обратившись лично по адресу: улица Петровский бульвар, дом № 3, кабинет № 102. Посетителей принимают с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.