Встреча по вопросам противодействия нелегальной занятости прошла в Воскресенске

В Воскресенске 25 июня прошло заседание комиссии по противодействию нелегальной занятости, где рассмотрели деятельность 21 работодателя. Предпринимателям напомнили об ответственности за нарушение трудового права.

На мероприятии собрались представители администрации городского округа Воскресенск, специалисты Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № 18 по Московской области и работодатели, имеющие признаки нелегальной занятости. Предпринимателей проинформировали о недопущении выплаты заработной платы работникам ниже минимального размера оплаты труда по региону, а также рекомендовали увеличить ее до среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности.

Помимо этого, на мероприятии рассмотрели случаи привлечения сотрудников без заключения с ними трудовых договоров. Такие работодатели нарушают трудовое и налоговое законодательство, минимизируя выплату налогов и страховых взносов, а их работники недополучают выплаты отпускных и по больничным листам. Руководителей компаний предупредили об ответственности за несоблюдение законов.