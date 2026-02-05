Встреча по вопросам профилактики межнациональных конфликтов прошла в Ногинске

Круглый стол, посвященный крайне актуальной и серьезной теме — профилактика межконфессиональных и межнациональных нарушений прошел в администрации Богородского округа. В заседании межведомственной комиссии участие приняли представители правоохранительных органов, религиозных конфессий, Общественной палаты Богородского округа.

Особое внимание было уделено вопросам реализации новой Стратегии государственной национальной политики, регулирования миграционных процессов, организации исполнения наказаний в виде работ, а также мерам по противодействию экстремизму.

Участники представили доклады и наметили планы работы в данном направлении. Доклад каждого из выступающих был посвящен, в том числе и конкретным шагам по укреплению правопорядка и межнационального согласия на территории округа.

Присутствующие поддержали высказанную мысль о том, что именно форма межкультурного диалога — наиболее благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. Главное, чтобы этот диалог происходил в атмосфере доброжелательности и взаимоуважения.