Встреча по вопросам подготовки округа к отопительному сезону прошла в Чехове

На еженедельном часе по жилищно-коммунальному хозяйству глава Чехова Собакин вместе с представителями профильных структур обсудил выполнение госпрограмм по капитальному ремонту и реконструкции котельных и тепловых сетей. Руководитель муниципалитета также отметил важность своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду.

Сегодня из планово-предупредительных мероприятий вышли около 40 котельных, что составляет 74,5% от их общего количества. Специалисты практически завершили опрессовку и гидравлические испытания тепловых сетей. Готовность инженерных коммуникаций составляет более 60%.

Также на котельных продолжают устанавливать оборудование: в селе Талалихино монтируют тепломеханические узлы, в селе Новый Быт проводят обвязку первого котла и готовят монтаж второго. Самый высокий процент исполнения работ зафиксировали на котельной № 4 в микрорайоне Венюково, поскольку объект сдадут в этом году. На остальных пунктах мероприятия продолжат и в следующем году.

Отметим, что хотя подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду соответствует графику, наблюдаются незначительные отставания нескольких управляющих компаний. Общая готовность муниципального жилого фонда составляет 63,9%.