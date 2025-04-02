Встреча по вопросам подготовки к осенне-зимнему сезону прошла в Красногорске

В городском округе Красногорск обсудили состояние объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. В актовом зале администрации собрались специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, представители учреждений здравоохранения и образования.

Советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник рассказал на встрече, что с 1 марта вступили в силу новые правила оценки готовности муниципалитетов к отопительному периоду.

К управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам предъявят новые требования по обеспечению потребителей теплом. Организации и объединения проверят и в том случае, если в их распоряжении находится только один объект. По каждому определят индекс, если он окажется меньше 0,8 — здание нельзя эксплуатировать зимой.

Помимо этого, установили новые сроки формирования и утверждения состава комиссий, которые будут выезжать с проверками. Определили порядок и сроки устранения недочетов, которые зафиксируют во время обходов. Также введут административную ответственность за нарушение нормативных требований подачи теплоэнергии. В отдельных случаях виновников привлекут к головной ответственности.