Встреча по вопросам освещения территории прошла в деревне Василево в Дмитрове

В деревне Василево Дмитровского муниципального округа многодетным семьям выделили 99 участков, более 30 из них уже построили дома и начали обустраивать быт. На одном из совещаний по реализации программы «Светлый город» обсудили тему освещения этих территорий.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Сергей Лопатников и представители подрядной организации побывали в деревне Василево, чтобы осмотреть улицы. Комиссия оценил объем работ, сроки и необходимые ресурсы.

Помимо этого, гости побеседовали с местными жителями. Собравшиеся отметили, что для комфортной и безопасной жизни в населенном пункте необходимо провести качественное освещение.

По словам врип главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова, программа «Светлый город» каждый год показывает свою эффективность.

«Благодаря ей в муниципалитете проводят масштабный ремонт сетей уличного освещения, устанавливают современные энергоэффективные светильники. Работу в этом направлении будут продолжать, и Дмитровский округ станет еще более комфортным для жизни», — пояснил Михаил Шувалов.