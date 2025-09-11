Встреча по вопросам образования и спорта прошла в Чехове

В рамках «Часа по образованию» глава округа Михаил Собакин совместно с руководителями управлений образования и спорта обсудили развитие на территории муниципалитета «Школьной лиги». Проект организовали в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы привлечь учеников к регулярным физкультурным занятиям.

В муниципальную «Школьную лигу» вошли 962 ученика из 13 образовательных учреждений Чехова. Среди них средние школы № 1, № 3, № 8, № 9, № 10, лицей № 4, гимназии № 2 и № 7, а также учреждения в Новом Быту, Нерастанном, Любучанах, Чехове-2 и Чехове-3. Соревнования будут проходить на большой и малой арене Дворца спорта «Олимпийский» и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Тонус».

«В рамках лиги организуют соревнования по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол 3×3 и футзал. При этом каждый муниципалитет может добавить одно любое направление. У нас будет гандбол», — сказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

В этом году проект ожидает еще одно нововведение — появление личного сайта и социальных сетей, где можно будет следить за расписанием и ходом игр. В течение сезона пройдут мастер-кассы от профессиональных спортсменов. К команде наставников в этом году присоединились Сергей Карякин, Александра Коруковец, Евгений Алдонин, Роман Широков, Дмитрий Губерниев, Виктор Кейру, Мария Халецкая, Кирилл Попов, Леся Махно, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

В конце сентября организаторы проведут жеребьевку между командами округа, а в начале октября состоится торжественное открытие муниципального этапа соревнований.