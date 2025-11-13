Встреча по вопросам обновления сквера «Журавли» прошла в округе Пушкинский

Нина Ушакова отметила, что глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поручил проинформировать жителей о планируемых работах.

«Комплексная модернизация сквера памяти — это масштабный проект, к реализации которого должны быть причастны не только власти и эксперты, но и общественность, свидетели тех исторических событий. Их мнение крайне важно», — добавила Нина Ушакова.

Руководитель муниципалитета ранее подчеркивал, что для Ивантеевки мемориальный сквер «Журавли» — это сакральное место. Здесь собираются дети, внуки и правнуки победителей. Обновление этого общественного пространства — проявление глубокого уважения к истории и инвестиция в нравственное будущее города и всего округа.

Участники встречи обсудили ключевые этапы планируемых работ. Ветеранам представили проект будущего пространства.

Напомним, что мемориал памяти «Журавли», созданный Григорием Потоцким, открыли в Ивантеевке осенью 2007 года. При разработке нового проекта эксперты постарались сохранить исторический облик объекта. Ветеранам концепция понравилась. В рамках проекта специалисты выполнят реновацию мемориальной зоны, установят фонтан и элементы малой архитектуры, обновят дорожное покрытие и выполнят озеленение. Работы проведут благодаря государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» и за счет средств бюджетов Московской области и округа Пушкинский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.