Встреча по вопросам модернизации очистных сооружений прошла в Дмитровском округе

Заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков, который координирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства в муниципалитете, провел встречу с жителями садовых некоммерческих товариществ, жилых комплексов и населенных пунктов. Собравшиеся обсудили состояние очистных сооружений в микрорайоне Трудовая и поселке Некрасовском.

По словам Сергея Колкова, многие очистные системы морально устарели, они работают свыше 60 лет. Всего в Дмитровском округе функционирует 50 таких сооружений, из них 43 — на балансе муниципалитета, остальные — в частной собственности.

Администрация подала заявку на участие в государственной региональной программе по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, которая рассчитана на несколько лет.

«Участие в ней позволит нам обновить очистные сооружения, сети, другое оборудование, связанное с водоснабжением и водоотведением», — сказал Сергей Колков.

Один из жителей жилого комплекса «Лесная быль» обратился к замглавы с вопросом о сбросе воды через сток вблизи района. Сергей Колков пояснил, что это не связано с работой Муниципального унитарного предприятия «Некрасовский водоканал», скорее всего, кто-то самовольно подключился к трубе со своего участка.

На встрече также сообщили, что последствия аварийного сброса предприятие устранит до 1 июля. Замглавы Дмитровского округа напомнил присутствующим, что причиной подобных ситуаций часто становятся засоры из-за попадания посторонних предметов.

Житель садового некоммерческого товарищества «Саморядово» предложил представителям администрации и участникам встречи создать специальную группу, которая будет отслеживать незаконные сбросы в ручьи и реки. Собравшиеся договорились продолжать совместную работу по охране природы Дмитровского муниципального округа. Следующую встречу запланировали на апрель.