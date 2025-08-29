Встреча по вопросам готовности учреждений образования к 1 сентября прошла Чехове

На оперативном расширенном совещании под руководством первого заместителя главы муниципального округа Чехов Дениса Юркова обсудили готовность 33 школ и 39 дошкольных учреждений. Профильные специалисты проверили в учреждениях подготовку к отопительному сезону, организацию перевозки детей, горячего питания.

В День знаний в муниципальном округе Чехов в школы отправятся более 20 тысяч ребят, 1775 из них — первоклассники. В этом году удалось сократить количество учащихся во вторую смену. В рамках проекта модернизации системы образования в округе к 1 сентября завершили строительство пристройки к школе № 3. Также начали возводить новый корпус гимназии № 2. В рамках проекта также запланировали строительство новой школы в микрорайоне Олимпийский.

В этом году в школы муниципалитета поступили 60 новых педагогов, половина из них — молодые специалисты. В рейтинге округов Чехов занимает 27 место — семь школ находятся в «зеленой зоне», что составляет 54% от общего количества. Три школы входят в топ-100 Московской области.

Сегодня в муниципалитете реализуют проекты «Школа полного дня», «Эффективная начальная школа», «Цифровые классы Подмосковья», «Образовательный комплекс», «Все лучшее детям», «Математические классы Подмосковья», «Кадетские классы». Активно в обучающий процесс внедряют цифровые системы. Участниками проекта «Искусственный интеллект в школах Подмосковья» стали 67 учителей-предметников, 145 старшеклассников прошли обучение «Код будущего. Искусственный интеллект».

Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроили 25 пешеходных переходов, установили дорожные знаки, ограждения, светофоры, искусственные неровности, а также обновили разметку. Более 1000 учеников будут добираться до образовательных учреждений на 19 школьных автобусах.