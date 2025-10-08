Встреча по вопросам газификации населенных пунктов прошла в Домодедове

В Домодедове заместитель директора акционерного общества «Мособлгаз» Олег Тараненко встретился с жителями. Он рассказал собравшимся о текущих и планируемых программах газификации в округе.

Встречу посетили более 40 жителей Домодедова. Олег Тараненко отметил, что в планах у компании — реализация и социальной газификации, и региональной программы газификации.

Домодедово — один из лидеров южного Подмосковья по исполнению президентской программы: в проект вошли 106 населенных пунктов, построили 5494 газопроводов-вводов, установили 4968 газопроводов внутри участков, заключили 6588 договоров, выполнили 4061 запусков.

Более 900 домов в муниципалитете подключили к газу с 2021 года. Компания «Мособлгаз» постоянно совершенствует свои услуги.

«Рекомендуется устанавливать умные счетчики с сим-картой, которые предоставляются бесплатно», — отметил Олег Тараненко.

Одна из участниц встречи Марина Смирнова узнала подробности газификации садового некоммерческого товарищества «Шагарово», в котором имеет участок.

«Вопросы решались по присоединению газораспределительной станции и документообороту», — рассказала она.

«Социальная газификация стартовала в 2021 году и сейчас активно охватывает территории СНТ», — добавила начальник сметно-договорного отдела Марина Барабанова.

Напомним, что газификация Подмосковья реализуется по поручению президента России. Присоединиться к ней можно в любое время.