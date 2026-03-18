Встреча по вопросам духовно-нравственного воспитания прошла в Лобне

Мероприятие в лобненском лицее «Авиатика» объединило более 450 участников — представителей Сергиево-Посадской епархии и педагогического сообщества Сергиево-Посадского зонального объединения. Главной темой обсуждения стало преподавание в школах дисциплины «Основы православной культуры».

Среди участников диалога были представители администрации городского округа во главе с Анной Кротовой, заместитель начальника управления развития общего образования Татьяна Кондаурова и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

На встрече обсудили важность осознанного выбора «Основ православной культуры» для изучения в школе. Дисциплина не просто знакомит детей с религиозной традицией, а закладывает нравственный фундамент: уважение к истории, культуре и традиционным ценностям России.

Анна Кротова отметила, что только общими усилиями власти, школы и Церкви можно воспитать поколение, для которого духовность и культура будут естественной частью жизни. «Это наша общая забота и общая ответственность за будущее», — подчеркнула глава Лобни.