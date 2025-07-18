Встреча по вопросам благоустройства округа прошла в Балашихе

Во время заседания участники рассмотрели и согласовали варианты оформления фасадов по следующим адресам: улица Свердлова, дом № 20, проспект Ленина, дом № 71, микрорайон Никольско-Архангельский, Нарвский просек, дом № 25, а также улица Флерова, дом № 3. Это повысит привлекательность городской среды и создаст комфортные условия для жителей.

Руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Петр Попов отметил важность продолжения работы по улучшению качества жизни в округе. В знак признания заслуг коллективу управления благоустройства администрации Балашихи торжественно вручили благодарственное письмо от депутата Государственной думы Светланы Разворотневой. Эта награда стала подтверждением активного участия команды в реализации мероприятий, способствующих формированию современной и комфортной городской среды на территории Подмосковья.

Подобные инициативы способствуют не только обновлению внешнего облика зданий, но и укреплению чувства гордости и ответственности жителей за свой город.