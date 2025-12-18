Встреча по вопросам благоустройства Мемориального парка прошла в Коломне

Общественное пространство открыли более 50 лет назад, и с тех пор его территория практически не менялась. Специалисты представили коломенцам концепцию проекта, в которой постарались отразить ключевые пожелания горожан.

Обсуждение будущего Мемориального парка началось в конце октября — тогда жители впервые встретились с представителями архитектурного бюро. Участники встречи активно выдвигали предложения: одни высказывались за нововведения, другие настаивали на сохранении существующего облика. Ведь, учитывая, что территория некогда была кладбищем, для многих она остается носителем особого, сакрального смысла.

«Мы постарались максимально аккуратно подойти к территории, было очень много пожеланий именно по этому поводу. Практически мы вообще ничего не двигаем с места на место, видоизменения памятников, каких-то таких глобальных историй у нас в проекте нет», — рассказала руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова.

Проектировщики заверили, что постамент, где размещен Вечный огонь — главный объект мемориального парка, — существенно не изменится. В планах — прокладка инженерных коммуникаций, в том числе замена газовой трубы, расширение горелки и непосредственно фигуры звезды, а также ремонт самого постамента. Обновят и пешеходные дорожки, однако новых маршрутов прокладывать не будут. Кроме того, намечено дополнительное озеленение парка. Отдельное внимание уделят сохранению памяти о тех, кто был здесь захоронен.

Сейчас специалисты работают над дизайном малых архитектурных форм. На презентации они продемонстрировали эскизы светильников, скамеек, урн и навесов, защищающих от солнца и дождя. Однако часть жителей выразила сомнения: по их мнению, размещение таких объектов в Мемориальном парке неуместно.

По итогам встречи участники договорились продолжить диалог: будут сформированы отдельные группы для проработки конкретных объектов, возможно, при участии профильных ведомств администрации округа. Архитекторы открыты к приему предложений от жителей. Проект должен быть окончательно сформирован к началу 2026 года, строительные работы запланированы на летний период.