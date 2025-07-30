Встреча по вопросам благоустройства лесопарка «Орешник» прошла в Ногинске

В Ногинске прошла встреча депутата Екатерины Щербаковой и активистов-спортсменов, посвященная улучшению лесопарка «Орешник». Это собрание стало продолжением предыдущих обсуждений, на которых участники выработали стратегию комплексного подхода к благоустройству.

Весной, во время совместного выезда с главой округа Игорем Сухиным, определили основные шаги по улучшению территории. Сейчас специалисты МБУ «Благосфера» регулярно косят траву, это делает парк более ухоженным. Кроме того, лыжную трассу закроют для транспорта в летний период, что поможет сохранить природный ландшафт.

На встрече Екатерина Щербакова пообещала установить навигационные таблички, чтобы к сезону маршрут стал более удобным и безопасным. Также запланировали проведение субботника с участием местных жителей для подготовки территории к зиме.

Екатерина Щербакова призвала жителей Богородского округа заботиться о лыжне и поддерживать чистоту в парке. Только совместные усилия позволят сохранить это уникальное место и сделать его комфортным для отдыха.