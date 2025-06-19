Встреча по вопросам благоустройства и ЖКХ прошла в Щелкове

Как рассказал глава Щелкова Андрей Булгаков, на встрече отдельное внимание уделили вопросам, важным для жителей всех трех округов: качество содержания дворов, чистота и комфорт. Все поступившие обращения оперативно отработали. Отдельно рассмотрели тему синхронизации благоустройства во дворах при пересечении разных видов работ. Такой порядок поможет усилить контроль за подрядчиками и не допускать нарушений процессов.

Участники затронули и тему жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Булгаков рассказал, что в Щелкове на период с 2025 по 2026 годы заключили 18 контрактов на два миллиарда рублей. В округе построят шесть блочно-модульных котельных, шесть котельных и пять километров теплосетей. Также продолжают модернизировать водопроводную насосную станцию № 6, строить станцию водоподготовки, реконструировать водозаборный узел № 5.