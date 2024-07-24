Встреча по утилизации отходов с участием регоператора прошла Мытищах

В Территориальном управлении «Пироговский» в Мытищах провели встречу по вопросам вывоза отходов с участием генерального директора Сергиево-Посадского регионального оператора Оксаны Ерохановой. Обсудили проблемы несанкционированного мусора и недостатка баков на контейнерных площадках.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Павла Нуштаева, раньше на подобные встречи приезжали представители регионального оператора по обращению с отходами, теперь побывала и генеральный директор Оксана Ероханова. Она четко и грамотно ответила на все вопросы. На совещании коснулись темы несвоевременного вывоза мусора, который особенно актуален в летний период: на сельскую территорию приезжает много дачников и отдыхающих.

«Что касается навалов на контейнерных площадках — это совместная работа регионального оператора, администрации, полиции по выявлению недобросовестных жителей, которые приносят на контейнерные площадки несанкционированный мусор, такой как шины, листва, яблоки, деревья и строительные отходы. Еще одна проблема, которую подняли старосты — недостаток баков на контейнерных площадках. Взяли время совместно с администрацией отработать нормативы, проработать отходообразователей и установить в ближайшее время недостающие контейнеры», — отметила генеральный директор Сергиево-Посадского регионального оператора Оксана Ероханова.

Также по итогу встречи договорились, что оператор установит на площадках дополнительные контейнеры под отходы крупных габаритов. Создали чат со старостами микрорайона Пироговский, в который добавили и представителей регоператора.

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