Встреча по творчеству поэта Кольцова прошла в Лосино-Петровском

Творческую встречу, посвященную поэту Алексею Кольцову, провели в Доме культуры в деревне Корпуса. Мероприятие приурочили к его юбилею.

Участниками встречи стали ценители поэзии и литературного искусства. Они вместе читали стихи поэта, обсуждали их красоту.

Каждый мог послушать музыкальные произведения, вдохновленные творчеством Алексея Кольцова.

Также гостям Дома культуры рассказали интересные факты о жизни и судьбе поэта. Пришедшие на мероприятие отметили, что встреча получилась очень душевной.

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